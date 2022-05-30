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استجابة لـ نائب التنسيقية.. «الشيوخ» يوافق علي تعديل البندين 8 و10 من قانون «قادرون باختلاف»

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ولاء نعمه الله
03:33 م | الإثنين 30 مايو 2022
النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل البنود رقم 8 و9 و10 في اختصاصات صندوق «قادرون باختلاف» لتكون الاختصاصات متعلقة بدور الصندوق كجهة تمويلية وليس جهة تنفيذية بما يضمن حوكمة الصندوق و ضمان اداء دوره المنوط به.

نصوص البنود الثلاثة

وتضمن البند 8 الذي تقدم نائب التنسيقية بتعديله «المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم».

وينص البند 9 على: «إنشاء المؤسسات المعنية برعاة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي».

وينص البند 10 على: «تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي».

التعديلات المقترحة

وجاء التعديل المقترح من نائب التنسيقية بالنص على التمويل فتصبح الاختصاصات المعدلة في البند 8 بالنص على: «المساهمة في تمويل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم»

وينص تعديل البند 9 علي تمويل إنشاء المؤسسات المعنية برعاةة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

ويتضمن تعديل البند 10 علي " تشجيع و تمويل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

وأعلن النائب حسام الخولي، ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» موافقته علي تعديل البنود 8 و 10 كما جاءت من «نائب التنسيقية».

واستجاب مجلس الشيوخ للتعديلات المقترحة من النائب محمد فريد «نائب التنسيقية"، وقرر تعديل البندين 8 و 10.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.