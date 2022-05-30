استجابة لـ نائب التنسيقية.. «الشيوخ» يوافق علي تعديل البندين 8 و10 من قانون «قادرون باختلاف»

طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل البنود رقم 8 و9 و10 في اختصاصات صندوق «قادرون باختلاف» لتكون الاختصاصات متعلقة بدور الصندوق كجهة تمويلية وليس جهة تنفيذية بما يضمن حوكمة الصندوق و ضمان اداء دوره المنوط به.

نصوص البنود الثلاثة

وتضمن البند 8 الذي تقدم نائب التنسيقية بتعديله «المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم».

وينص البند 9 على: «إنشاء المؤسسات المعنية برعاة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي».

وينص البند 10 على: «تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي».

التعديلات المقترحة

وجاء التعديل المقترح من نائب التنسيقية بالنص على التمويل فتصبح الاختصاصات المعدلة في البند 8 بالنص على: «المساهمة في تمويل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم»

وينص تعديل البند 9 علي تمويل إنشاء المؤسسات المعنية برعاةة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

ويتضمن تعديل البند 10 علي " تشجيع و تمويل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

وأعلن النائب حسام الخولي، ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» موافقته علي تعديل البنود 8 و 10 كما جاءت من «نائب التنسيقية».

واستجاب مجلس الشيوخ للتعديلات المقترحة من النائب محمد فريد «نائب التنسيقية"، وقرر تعديل البندين 8 و 10.