وزيرة التضامن: دعم الأطفال ذوي الإعاقة في حضانات دامجة وخاصة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تشجع الأسر على إلحاق أطفالهم بالحضانات، لافتة إلى أنه يتم العمل على تنمية الوعي وتصحيح المفاهيم بفوائد الحضانات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة علمية حول «تنمية الطفولة المبكرة.. توجيه الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل في مصر» والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار سلسلة الندوات العلمية تحت عنوان «الأدلة العالمية من أجل مصر».

مشروعات متناهية الصغر لتشجيع النساء على المشاركة بسوق العمل

وأشارت «القباج»، إلى أنه يتم توفير خدمات للأمهات وتقديم الحوافز لهم من خلال خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، وتوفير مشروعات متناهية الصغر لتشجيع النساء على المشاركة الإيجابية في سوق العمل، موضحة أنه يتم العمل على دعم الأطفال من ذوي الإعاقة، إما في حضانات دامجة للإعاقات البسيطة أو في حضانات خاصة بالأطفال ذوي الإعاقات الشديدة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الألف يوم الأولى في حياة الطفل هامة للغاية لكل من الأم الحامل والجنين، وذلك لحين مرحلة الولادة وحتى يبلغ المولود عامين، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة يتم اكتمال بناء صحة الطفل بدنيًا ونفسيًا وعاطفيًا.

إضافة نقاط على بطاقة التموين للأمهات ببرنامج الألف يوم

وأفادت بأن الوزارة تتعاون في هذا البرنامج مع وزارة الصحة والسكان، التي تقوم بالكشف الدوري على الأطفال من خلال منظومة الرعاية الأولية للأم والطفل، مؤكدة أن وزارة التموين تقوم بإضافة نقاط على بطاقة التموين للأمهات المذكورات بقواعد البيانات التي ترسلها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التزام الأم بحضور جلسات التوعية الصحية وبعد الكشف الدوري على الأطفال.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن، يبلغ نحو 40 ألف أم من الأمهات ذات الوضع الاقتصادي المنخفض.