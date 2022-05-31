أسعار مزيلات العرق في الأسواق.. تبدأ من 23 وتصل إلى 300 جنيه

في فصل الصيف والموجات الحارة التي تضرب البلاد لا يستغنى الناس عن مزيلات العرق، التي تكون مهمة لمنع التعرق ووجود رائحة كريهة للشخص، والتسبب له ولهم إزعاجًا ونفورًا أيضا.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار مزيلات العرق في الأسواق وفق أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت.

أسعار مزيلات العرق

مزيل العرق للجسم تشامبيونز ليج من اديداس 150 مل بسعر يصل إلى 46 جنيها.

يصل سعر مزيل رائحة عرق ديب سبريسو بخاخ للرجال من نيفيا بسعة 150 مل بـ 40 جنيها.

ويصل سعر رول مزيل العرق ديب بتركيبة الكربون الأسود المضاد ة للتعرق والمضاد للبكتيريا من نيفيا للرجال، 50 مل إلى 23 جنيها.

سعر مزيل العرق دوف كير كول فريش بخاخ 250 مل يصل إلى 79 جنيها.

ليدي سبيد ستك مزيل العرق صلب للنساء، برائحة زهرة الاركيد، 65.2 جم بـ94 جنيها.

مزيل ومضاد للعرق جو فريش برائحة الرومان والليمون من دوف، 150 مل بـ48 جنيها.

مزيل عرق لتفتيح منطقة الابط الدر روز من بيزلين - 150 مل يصل إلى 184 جنيها.

مضاد العرق رول اون للنساء 60 مل ستارفيل لايتنينج 111 جنيها.

مزيل للعرق وسبراي للجسم بلاك للرجال من اكس، 150 مل بـ89 جنيها.

مزيل العرق بالبلية الدوارة والمضاد للترشيح من فيتشي بـ275 جنيها.

سعر ستيك فيشي مزيل لرائحة العرق للنساء، 50 مل يصل إلى 300 جنيه.

مضادات التعرق

يتساءل الكثيرون عن الأفضل هل مضاد التعرق أم مزيلات العرق.

وأوضحت الدكتورة إيمان سند، طبيبة الجلدية، في حديثها لـ«الوطن» أن مزيلات العرق تعمل على الحد من تراكم البكتيريا، كما يحتوي على توليفات عطرية تعمل على تعطير رائحة العرق، ومن أضراره سواد منطقة الإبط، محذرة من استخدامه عند منطقة الصدر، أو في أماكن أخرى بالجسم.

وقالت طبيبة الجلدية، إن مضاد التعرق لا يحتوي على أي من المكونات العطرية، وهو قادر على منع خروج العرق أصلا، لذلك فهو غير صحي.