هل يسبب مزيل العرق الإصابة بسرطان الثدي؟.. الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك العديد من الشائعات حول الأسباب التي تسبب الإصابة بسرطان الثدي، ومن الأسئلة التي وردت إلى صفحة الوزارة، نوعية الملابس وهل تسبب الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة للتساؤلات حول أنواع مزيل العرق وهل تسبب كذلك الإصاب بسرطان الثدي، ومدى الأعراض طويلة المدى التي يمكن أن تظهر عند استخدام مزيلات العرق.

الصحة: من المعلومات الخاطئة أن استخدام مزيل العرق يسبب الإصابة بسرطان الثدي

وفي منشور توعوي لحملة 100 مليون صحة، قالت وزارة الصحة، إنه من المعلومات الخاطئة أن استخدام مزيل العرق يسبب الإصابة بسرطان الثدي، مشيرة أن هذه المعلومة غير صحيحة ولا تستند على أي دراسات علمية أو حالات تعاني من الإصابة بسرطان الثدي جراء استخدام مزيل العرق، مؤكدة أن سرطان الثدي ليس له أسباب معينة للإصابه به، ولكن هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة.

خوف السيدات من الكشف عند وجود ألم في منطقة الثدي يؤخر العلاج

وأوضحت الوزارة خلال منشور لها، أنه من ضمن المعتقدات الخاطئة خوف السيدات من الكشف أو العلاج عند وجود بعض الآلام المختلفة في محيط الصدر، والخجل الذي يراود السيدات يعد من أسباب تأخر الحالة وتضاعف الحالة المرضية وتمكن السرطان من تسبب العديد من المضاعفات، مشددة على جميع السيدات بضرورة الكشف والعلاج عند وجود أي آثار للقضاء المبكر على السرطان.

مبادرة «صحة المرأة» توفر الكشف بالمجان لجميع السيدات

وأشارت وزارة الصحة، أن مبادرة «صحة المرأة»، توفر الكشف بالمجان على أورام الثدي، الضغط، السكر، السمنة والصحة الإنجابية، مؤكدة أن العلاج مجاني بأحدث البروتوكولات العالمية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حياة الفئات العمرية من المواطنين بمختلف الأنواع والقضاء على كل الأمراض التي يمكن أن تسبب بعض أمراض السرطان مثل سرطان «الثدي»، وذلك في إطار أجندة وزارة الصحة وتحقيق التنمية المستدامة 2030.