وزير التعليم العالي يكشف موقف الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطلاب المصريين الدارسين في روسيا لا يواجهون أية مشكلات، وأضاف: «لا يوجد مشاكل لدى أبنائنا، والدراسة منتظمة بالجامعات هناك، ولن يعود الطلاب المصريون من روسيا».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات «القاهرة – عين شمس – حلوان» والمركز القومى للبحوث عن العام المالي 2022/ 2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مخاطر على حياة الطلاب في أوكرانيا

وأضاف وزير التعليم العالي أن ما حدث مع المصريين بأوكرانيا كان أمرًا ضروريًا، حيث إن أوكرانيا «منطقة حرب» وكانت هناك مخاطر على حياة الطلاب المصريين هناك، موضحًا أن هناك مواد قانونية مكنت الحكومة المصرية من عودة الطلاب المصريين بأوكرانيا، مشددًا على أن الأمر لن يتكرر مع الطلاب المصريين بروسيا.

حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقيمة 500 مليون جنيه

وشدد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية صرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع على عاتقها أيضًا دعم المستشفيات الجامعية.

وقال المهندس ياسر عمر إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستبحث مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طلب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن دعم الباب السادس «شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات» بمشروع موازنة الوزارة في إطار المتاح.