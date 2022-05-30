إحالة متهم بقتل عامل ليخلو له الجو مع زوجته بسوهاج للمفتي

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق شخص إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى بشأن إعدامه، لاتهامه بقتل عامل، بدائرة مركز البلينا، في محافظة سوهاج، بمساعدة زوجة المجني عليه، لارتباطهما بعلاقة آثمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وهادي هائل هريدي، بأمانة سر خالد سلامة.

أحداث الواقعة ترجع إلى نوفمبر2015

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من عام 2015، بدائرة مركز البلينا، بمحافظة سوهاج عندما قام «ع. ع.» بقتل المجني عليه «ح. ع.»، ليتمكن من الزواج بزوجة المجني عليه، لوجود علاقة آثمة بينهما.

اتهامات النيابة للمتهمين وإحالة القضية للجنايات

وجهت نيابة سوهاج للمتهم «ع. ع.»، تهمة قتل المجنى عليه «ح. ع.»، مع سبق الإصرار والترصد، بمساعدة زوجة المجني عليه، حيث اتفقا على قتله حتى يخلو الجو لهما، حيث قامت الزوجة، المتهمة الثانية، بوضع أقراص دوائية مخدرة في كوب الشاي الذي قدمته إلى زوجها، بهدف شل مقاومته، مما أصابه بالوهن، وانقض عليه المتهم الأول بخنقه مستخدماً «شال»، ولفه بقوة حول عنقه، قاصداً قتله، فأدى ذلك إلى اختناقه ووفاته، وقد تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم.