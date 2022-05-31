طنطاوي نقيبًا للعاملين بمحاكم سوهاج

أسفرت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم سوهاج، عن فوز أحمد خلاف طنطاوي، بمنصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم سوهاج بعدد أصوات 138 صوتًا.

فوز 10 أعضاء بالانتخابات

كما فاز بعضوية نقابة العاملين بمحاكم سوهاج على مقاعد الأعضاء 10 مرشحين من أصل 14 مرشحا وهم كل من أحمد عبد القادر علي عبد القادر، أحمد يوسف عز الدين إبراهيم، إخلاص محمود دياب مصطفى، والخطيب شلبي أحمد محمد، وحسين محمد بكر محمد، ورشا محمود مصطفي السيد، ومجدي ماهر أحمد عبد الرحيم القاضي، ومحمد أحمد علي إسماعيل، وهشام محمود هاشم محمود، وولاء أحمد حسن جاد.

إشراف قضائي كامل على الانتخابات

جدير بالذكر أنه قد أجريت انتخابات نقابة العاملين بمحاكم سوهاج تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومديرياتها الفرعية بمحافظة سوهاج برئاسة هشام أبو زيد، وبإشراف قضائي كامل تحت رئاسة المستشار عادل عطا الله.

اختيار الأعضاء لرئيس و10 أعضاء

وقد أدى التصويت أمس من لهم حق التصويت فقط وهم أعضاء الجمعية العمومية حيث أدلوا بأصواتهم في انتخاب رئيس من مرشحين و10 أعضاء من بين 14 مرشحا.

غلق الصناديق وإعلان النتيجة

وقد تم فتح الانتخابات بداية من التاسعة صباح أمس لتغلق الصناديق في الخامسة من مساء اليوم نفسه، ليتم إعلان نتيجة انتخابات نقابة العاملين بمحاكم سوهاج عقب الثامنة مساء، بعد الانتهاء من فرز الأصوات واحتساب الصحيح والباطل منها تحت إشراف قضائي كامل.