اليوم.. محاكمة الطبيب المتهم بقتل ابن طليقته بمحكمة جنايات سوهاج

تنظر محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بالدائرة العاشرة أولى جلسات محاكمة طبيب الأمراض النفسية والعصبية، المتهم بقتل ابن طليقته عقب اقتحام معمل تحاليل طبية تمتلكه طليقته، وذلك بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تأجيل القضية لسماع المرافعة

حيث قام بالاعتداء على طليقته بسلاح أبيض «سكين»، وأصابها بجرح قطعي بالرقبة، وابنها الأكبر البالغ من العمر 7 أعوام بطعنات، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وكذلك أصاب كيميائي يعمل بمعمل والدة الطفل المجني عليه بجرح ذبحي بالرقبة، وذلك لسماع المرافعة، بجلسة اليوم الثلاثاء، بمحكمة جنايات سوهاج.

هيئة نظر القضية بمحكمة جنايات سوهاج

وقد صدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة وحصر المصابين

جدير بالذكر أن أحداث الواقعة ترجع لبداية عام 2022 حيث قدم أهالي زاوية أبو الفضل بمنطقة الشهيد بمحافظة سوهاج، بلاغًا يفيد باعتداء طبيب مخ وأعصاب وأخصائي نفسي، على طليقته طبيبة تحاليل طبية، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية وإصابة نجلها وكيميائي عقب اقتحام احد معامل التحليل الطبية.

حيث أصاب «أمل ج.ع.» 29 عامًا، أخصائية تحاليل، طليقة المتهم، بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 5 سم وطعنة بالكتف الأيسر وقطع بشريان اليد اليُمنى، وإصابة نجلها «محمد.و.م»، 7 أعوام، بطعنة بالبطن، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة وإصابة «مازن. م. ر»، 32 عامًا، أخصائي تحاليل بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 10 سم.