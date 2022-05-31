الجامعات تكشف حقيقة منع الطلاب المتعثرين من دخول امتحانات نهاية العام

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأوضح عدد من رؤساء الجامعات حقيقية منع دخول المتعثرين من الطلاب الغير مسددين للمصروفات الدراسية للعام الجامعي الجاري من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدين أن امتحانات التيرم تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وأنها تسير وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري تسير بصورة هادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أنه لم يتم منع أي طالب غير مسدد للمصروفات الدراسية بالكليات المختلفة من الامتحانات، وأن هناك إجراءات أخرى سيحددها مجلس الجامعة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مكاتب رعاية الشباب بالكليات خلال الفترة الماضية قامت بدعم الطلاب المتعثرين بمختلف المجالات.

امتحانات الكليات

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير وفقا للخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني مع مراعاة اللوائح المنظمة لعمل كل كلية، لافتة إلى أنه لم يتم منع أي طالب غير مسدد للمصروفات الدراسية من دخول الامتحانات والعمل على اتخاذ إجراءات من قبل الكليات في وهذا الشأن، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.