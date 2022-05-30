انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.. لم ترصد أي مشكلات

واصلت بعض الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، وأكد عدد من رؤساء الجامعات انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع مراعاة القواعد المنظمة لعمل الكليات.

الجامعات: لم يتم رصد أي مشكلات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري بعدد من الكليات، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات في امتحانات الكليات التي انطلقت أعمالها مؤخرا، لافتا إلى أن الامتحانات تسير في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمني التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وأضاف أن الجامعة توسعت في تخصيص المعامل والمدرجات للجان الامتحانات، وكذلك تخصيص عدد من الفرق الطبية لمتابعة ورصد اي حالات لفيروس كورونا والتشديد على تطبيق إجراءات مواجهتها.

الكليات تنهي ظاهرة لجان الطرقات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022 بكليات التجارة والعلوم والآداب والبنات والحقوق، دون رصد أي معوقات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، لافتا إلى أن هناك عدد من الكليات بدأت في تخصيص المعامل والمدرجات لأداء امتحانات الترم الثاني وتقليل اللجان المتواجدة في الطرقات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا الي انه جرى التشديد علي مراعاة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.