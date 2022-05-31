هاجر سعد الدين: الإذاعة المصرية تحافظ على وجودها بقوة

هنّأت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القران الكريم السابقة، المصريين بمناسبة مرور 88 عامًا على تأسيس الإذاعة المصرية، موضحة أنّ الإعلام رسالة، ولا بد وأن نرتقي بها مع الحرص على الإتقان في العمل والإخلاص فيه.

الاذعة مازالت تحافظ على مكانتها

وقالت «سعد الدين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، إنّ الإذاعة لم يُسحب البساط من تحتها إطلاقا، فالإذاعة المصرية تحافظ على وجودها بقوة، رغم التطور التكنولوجي وظهور الفضائيات، مشيرة إلى أنّ إذاعة القران الكريم لها مكانة خاصة عند المستمعين، وهو ما أظهرته جميع الاستبيانات الخاصة باستطلاع الرأي، وأن الدين هو دين الفطرة والإذاعة تحرص على تقديم كل الأمور الدينية التي يحرص على معرفتها المستمع من خلال تقديم القرآن الكريم والبرامج الفقهية وبرامج التفسير والحضارة.

أهم معايير العمل بالإذاعة

وأكدت رئيس إذاعة القرآن الكريم السابقة، أنّ الإذاعات المصرية اختلفت بعض الشيء، إذ ظلت الإذاعة المصرية فترة طويلة يستطيع من خلالها المستمع التعرف على الإذاعة من سماعها دون النظر إلى الموجة، سواء كانت إذاعة الشرق الأوسط أو صوت العرب أو البرنامج العام، أما الآن فلم تحتفظ الإذاعات المختلفة بهويتها كما كانت في السابق.

وأشارت إلى أنّ أهم معايير العمل في الإذاعة يتمثل في إتقان اللغة العربية، والعمل بإذاعة القرآن الكريم يستلزم إضافة إلى إتقان اللغة العربية وجود الثقافة الدينية من خلال الدراسة أو الثقافة العامة إضافة إلى اتقان العمل.

إذاعة القرآن الكريم تقدم الإسلام الحقيقي

وتابعت الدكتورة هاجر سعد الدين، بأن إذاعة القرآن الكريم تقدم الدين الوسطي والحقيقي، فالإسلام بمعناه الحقيقي هو إذاعة القرآن الكريم، لذا تسعى إذاعة القرآن الكريم لتقديم برامج باللغة الإنجليزية؛ لتقديم حقيقة الدين الإسلامي دون مغالاة، مؤكدة حرص الإذاعة على تقديم كل الموضوعات التي تطرح على الساحة من منظور إسلامي.