أشرف صبحي: ندوات التوعية والتحول الرقمي على أجندة اهتمام وزارة الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تتوجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، مشيراً إلى قيام الوزارة خلال الآونة الراهنة للربط الاليكتروني والتحول الرقمى لجميع الاتحادات الرياضية.

ندوة« لتحول الرقمى..البيانات الشخصية..الميكنة»

جاء ذلك خلال، كلمة الوزير في افتتاح الندوة التثقيفية التى نظمتها الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية بالإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تحت عنوان "التحول الرقمى..البيانات الشخصية..الميكنة، الحماية"، للعاملين بالمؤسسات الرياضية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المستشار عمرو القبطان رئيس الاستئناف بوزارة العدل، ومستشار أمن المعلومات وحماية البيانات، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء وممثلى الاتحادات الرياضية .

د.صبحي: أهمية العمل على التوعية والتثقيف بشأن عملية الرقمنة والتحول الرقمى

ونوه د.أشرف صبحى إلى أهمية العمل على التوعية والتثقيف بشأن عملية الرقمنة والتحول الرقمى، وتوسع الوزارة فى تنفيذ البرامج المتعلقة بهذا الأمر، موجهاً الشكر والتقدير لكل المعنيين بالوزارة لتنفيذ الندوة التثقيفية "التحول الرقمى والبيانات الشخصية".

القبطان: مصر تحرز تقدماً ملحوظاً فى مجال حماية البيانات أساس التعاملات فى كل القطاعات

وفى عرضه خلال فعاليات الندوة، لفت المستشار عمرو القبطان إلى أهمية حماية البيانات الشخصية، وعلاقة ذلك بالتطور التكنولوجى، وضمان خصوصية هذه البيانات بعيداً عن أى قرصنة إليكترونية، مشيراً إلى أن مصر تحرز تقدماً ملحوظاً فى مجال حماية البيانات التى تعد أساس التعاملات فى كل القطاعات والجهات والوزارات.

التصدي للتلاعب في سجلات البيانات المتنامية

وتطرق فى حديثه إلى خاصية " البلوك تشين " أو سلسلة الكتل، وهو نظام لسجل إلكتروني مشترك، ومشفر حيث تساعد هذه التكنولوجيا على الحفاظ على قوائم مقاومة التلاعب في سجلات البيانات المتنامية، وأساس عملها هو الاستقرار والأمان.