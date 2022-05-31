وزير الخارجية يبحث التعاون في التحول الرقمي والطاقة النظيفة مع نظيرته السويدية

التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية السويد، آن ليندّ، لبحث سبل مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والسويد في العديد من المجالات.

تطوير العلاقات بين مصر والسويد

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الوزير شكري أعرب عن الاهتمام بتطوير التعاون الثنائي بين مصر والسويد، خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي تتيح بدورها فرصا كبيرة أمام الشركات السويدية لتعزيز وجودها واستثماراتها في مصر استغلالا لتلك الفرص، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومجالات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة وتطوير شبكات الكهرباء وتصنيع السيارات وتطوير التعليم.

السياحة السويدية الوافدة إلى مصر

وأكد وزير الخارجية، أهمية زيادة حجم السياحة السويدية الوافدة إلى مصر، وعلى جانب آخر، عرض التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات على صعيد التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي على مصر جراء ذلك.

وأوضح السفير حافظ، أنّ الوزيرين توافقا في ختام اللقاء، على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي، واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين.