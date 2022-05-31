مدبولي يطالب الاتحاد الأفريقي بإعداد قاعدة بيانات باحتياجات الدول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّه من الضروري معرفة احتياجات كل دولة، متابعًا «كرجل صناعة في مصر معنديش فكرة الدول المختلفة جوة أفريقيا احتياجتها إيه، ووارد يكون عندي قدرات تصنيعية بالفعل وعندي القدرة إني أصدر بس مش عارف احتياجات أفريقيا ايه».

مدبولي قد يكون لدينا قدرات تصنيعية يمكن توظيفها لسد احتياجات دول أفريقيا

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»: «هنا علشان أعمل الكلام ده أنا شايفه دور أصيل للأتحاد الأفريقي والمفوضية، أنهم لازم يعملولنا هذا الكلام ويكون متاح لينا كلنا كدول وللقطاع الخاص في دولنا علشان يكون عندي قاعدة بيانات يستطيع أي مصنع في أي دولة أفريقيا يعرف احتياجات الدول ومين شركاؤه في هذه الدول علشان يتحالف معاهم ويدخل في هذه الأسواق».