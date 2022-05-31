مدبولي: مصر خلقت بنية أساسية باستثمارات تجاوزت مئات المليارات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لجميع حضور النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، موضحا رسائل مختصرة عن خطة الدولة المصرية نحو تعميق توطين الصناعة، خلال الفترة الماضية.

مدبولي: لم يكن في استطاعة أي دولة أن تتحدث عن زيادة إنتاج وتوسع دون بنية أساسية

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّه لم يكن في استطاعة أي دولة أن تتحدث عن زيادة إنتاج وتوسع دون وجود بنية أساسية ومناطق لوجيستية وموانئ، لخلق صناعة حقيقة.

رئيس الوزراء: شهدنا طفرة كبيرة في الصادرات خلال 2021

وأوضح مدبولي، أنَّ الدولة المصرية استثمرت بمئات المليارات من الجنيهات لخلق البنية الأساسية، لإتاحة تنفيذ جميع المشروعات في كل القطاعات، مضيفا أنَّه كان لابد من التدخل في تهيئة رجال الأعمال من خلال خلق كثير من القرارات ومشروع دعم الصادرات.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية، لإطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» إلى أنَّه قد شهدنا طفرة كبيرة في الصادرات خلال عام 2021، وخلال الشهور الثالثة الماضية رغم الظروف الاقتصادية العالمية.