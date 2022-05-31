مريم طاحون تفوز بالمركز الأول في مسابقة غنائية بالنمسا.. أبهرت الحكام

تستمر كروان مصر بالنمسا مريم طاحون، في تحقيق إنجازات فنية باسم مصر في الخارج، إذ فازت أصغر أوبرالية في أوبرا فيينا، بمسابقة الغناء «بريما لا موزيكا» على مستوى النمسا، بعد تخطيها التصفيات النهائية، عقب فوزها بالمركز الأول بالمسابقة في فبراير الماضي.

تفاصيل المسابقة الغنائية

على مدار 3 أيام، أقيمت مسابقة الغناء «بريما لا موزيكا»، كانت «مريم» آخر المشاركين البالغ عددهم نحو 100 متسابق من جميع أنحاء النمسا، إلا أن «بنت مصر» استطاعت جذب انتباه لجنة التحكيم بآداءها المميز، الذي جعل اللجنة تشيد بها، حسبما ذكر والدها في حديثه مع «الوطن»، معبرًا: «مريم كانت مفاجأة بالنسبالهم خاصة أنها كانت آخر المشاركين».

مريم طاحون تبهر لجنة التحكيم

عبر إسلام طاحون، والد «مريم»، عن فخره بابنته الكروان المصري في النمسا، خاصة بعد أن صرحت لجنة حكام «بريما لا موزيكا»، بأنها كانت رائعة، وأفضل من غنى في المسابقة على مدار أيامها الثلاث، واصفين إياها بـ«حسن ختام المسابقة»، فضلا عن التصفيق الحار والمستمر من قبل الجمهور للفنانة المصرية.

وأقيمت المسابقة الغنائية «بريما لا موزيكا» فى مدينة فيلد كيرخ غرب النمسا، وبالقرب من الحدود السويسرية، وتبعد 600 كيلو متر عن العاصمة النمساوية فيينا.

الكروان المصري في النمسا

فازت مريم طاحون، بنفس المسابقة على نطاق فيينا في فبراير الماضي، وكانت هى المرة الثانية، بعد أن فازت بها عام 2020، لتستمر في تحقيق الإنجازات الفنية في الخارج كأصغر أوبرالية في النمسا.

وكرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كرمتا مريم طاحون، في جلستين منفصلتين خلال زيارتها الأخيرة لمصر يوليو الماضي، للحديث عن تجربتها الناجحة في فيينا.

وكانت «الوطن» سلطت الضوء على موهبة مريم طاحون، كأصغر مغنية في أوبرا فيينا في حوار أجرته معها عبر «زووم» في أكتوبر 2020.