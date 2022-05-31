تعرف على فيلم التحريك الفائز في المهرجان القومي للسينما المصرية

فاز عدد كبير من الأفلام المصرية بجوائز وشهادات تقدير خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للسينما المصرية، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان القومي للسينما المصرية سلم جوائزه وزيرة الثقافة

من بين الأفلام التي حققت جائزة خلال المهرجان القومي للسينما المصرية هو فيلم التحريك «لما أكبر» للمخرج سامح الشرقاوي الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم، في دورته الـ 24 برئاسة الناقد كمال رمزي.

المهرجان القومي للسينما المصرية افتتح بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التي سلمت الجوائز للفائزين. الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «زينب عزيز»، ومن تأليف «خالد جمال»، تحريك «رشا علي».

المهرجان القومي للسينما المصرية منح فيلم لما أكبر جائزة

فيلم لما أكبر الذي حقق جائزة في المهرجان القومي للسينما المصرية تدور أحداثه حول أمكانية للطفل أن يحلم ويتطلع بما سوف يكون عليه في كبره من خلال المثل الإمعة في حياتنا وتراثنا وقيمنا.. لكن ليحقق حلمه بالوصول لما يتمناه أيا كان.. عليه أولا بالتمسك بقيمنا وتعاليمنا المستمدة من معتقدنا الموروث من خلال طفل يحلم بمثل إعلى، ويرى نفسه في العديد من الشخصيات اللامعة.. حتى يصل إلى تكوين فكرة البداية من التعلم لينطلق للعالم إنسان قوي.

محمد ممدوح يمنح جائزة المهرجان القومي للسينما المصرية

المهرجان القومي للسينما المصرية فاز فيه أيضا الفنان محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم «أبو صدام»، كما حصد الفنان أحمد داش على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم «المحكمة».