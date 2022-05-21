حادث الفنان محمد ممدوح يتصدر محركات البحث

تصدر حادث الفنان محمد ممدوح، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك على إثر ما تم تداوله إعلاميًا بعد غيابه عن حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مساء أمس الجمعة لتسلم جائزة التميز لتعرضه لحادث سير، حسب ما أعلنت مقدمة برنامج الحفل لميس سلامة، وهو الأمر الذي سبب حالة من القلق لدى جمهوره ومحبيه.

وفور انتشار خبر حادث الفنان محمد ممدوح عبر صفحات السوشيال ميديا، خرج عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة بـ انستجرام، ليوضح تفاصيل ما حدث ولطمأنة جمهوره وأصدقاءه.

حادث الفنان محمد ممدوح يثير قلق متابعيه

وكتب محمد ممدوح، بتأكيده أن الحادث كان بسيطًا وليس خطيرًا عكس ما يشاع «جماعة أنا بخير مفيش أي حاجة والحادث كان بسيط مش أليم ولا حاجة و ده الكلام اللي خرج مني بس حد خانه التعبير ووصل الخبر للصحافة بالطريقة دي».

واستطرد بقوله: شكرًا لكل الناس اللي بعتت لي تطمن عليا وبعتذر مرة تانية للمركز الكاثوليكي للسينما عن عدم حضوري حفل الافتتاح.

غاب عن تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وانهالت التعليقات على محمد ممدوح من قِبل متابعيه على السوشيال ميديا، الذين عبروا عن سعادتهم أنه بخير ولم يصاب بأي أذى أو مكروه في هذا الحادث.

وكان من المفترض أن يحصل محمد ممدوح من قبل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، على جائزة التميز عن دوره في مسلسل خلي بالك من زيزي والذي عرض عام 2021، وحصلت على نفس الجائزة لنفس العمل الفنانة أمينة خليل.

وشهد المهرجان عدد من التكريمات لكل من اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز وتسلمت الجائزة ابنتهما دنيا، والفنانة إلهام شاهين، ومنى زكي، فيما غاب الفنان محمد صبحي ولم يتسلم جائزته، كما غابت الفنانة سميرة أحمد بالرغم من تكريمها وذلك بسبب وفاة صديقها سمير صبري، والذي كان من المفترض أن يصطحبها لاستلام جائزتها ولكن وافته المنية صباح نفس اليوم.