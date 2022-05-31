استشاري نفسي عن قتل أم لأبنائها الثلاثة: قد يكون اكتئاب ما بعد الولادة

علقت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، على قيام سيدة في الدقهلية بالتخلص من أبنائها الثلاثة، وذكرت أن تلك الواقعة تكررت في السابق بدولة العراق عندما ألقت سيدة بأبنائها في النهر، كما حدثت وقائع مشابهة لذلك في إنجلترا وعدد من الدول.

وأوضحت أن مثل هذه الجرائم تّهز المجتمعات التي تقع فيها، لأنها تمس الضمير الإنساني، خاصة أن مرتكب الجريمة هي الأم، والتي من المفترض أن تكون من أحن وأرق القلوب تجاه أبنائها.

تريد لأبنائها حياة أخرى أسمى من الدنيا

وأضافت «حماد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مما لا شك فيه أن تلك السيدة مريضة نفسيًا، إذ ذكرت في الخطاب الذي كتبته أنها مقصرة في حق أطفالها، وهذا يعني أن ضميرها يؤنبها، كما كتبت أن أولادها سيذهبون إلى الجنة، أي أنها تريد لهم حياة أخرى أسمى من الدنيا، وقد يكون المرض الذي تعاني منه تلك السيدة اكتئاب ما بعد الولادة.

ربما يكون الزوج بالفعل في علاقة أخرى

وعن الاكتئاب ما بعد الولادة، أوضحت استشاري الطب النفسي، أن هذا المرض يجعل السيدة تعتقد أن هناك شيطانًا يريد ويحاول التخلص من أبنائها، ولكن قد توجد عدة أسباب أخرى من أجل إقدام السيدة على تلك الخطوة، فقد يكون لوم الزوج لها لعدم رعايتها لأبنائها، أو قد يكون هددها بالزواج من سيدة أخرى، أو ربما يكون الزوج بالفعل في علاقة مع امرأة أخرى، وكذلك شعور الأم بأنها هي وأطفالها عبء على الزوج، أو بسبب جملة قيلت لها وسببت لها ألمًا غريزًا.

الجرائم غير المتوقعة تهز المجتمع

وتساءلت استشاري الطب النفسي عن إمكانية وجود حالة من الإهمال من المحيطين بها أوصلتها إلى هذا الأمر ودفعتها للتخلص من حياة أبنائها بالقتل، لافتة إلى أن تلك الجرائم ما زالت تحت بند «غير المتوقعة» والتي تهز المجتمع.

وذكرت «حماد»، أن خطاب السيدة لزوجها يشير إلى أنها تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، كما أن حديثها عن أن أولادها في الجنة، تعني أنها ترى الحياة صعبة وأفضل لأولادها أن يذهبوا إلى الجنة.