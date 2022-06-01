مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين إثر انهيار منزل في قرية طاهر بكفر الشيخ

شهدت قرية طاهر بمحافظة كفر الشيخ، انهيار منزل فجر اليوم، مما أدى إلى مصرع سيدة في العقد الرابع من عمرها، وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الشيخ العام، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بانهيار منزل في قرية بكفر الشيخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد استقبال مستشفى كفر الشيخ جثة سيدة و5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انهيار منزل بقرية طاهر فجر اليوم، وجاري عمل الإسعافات الأولية وتحرير المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول العقار، وتم فصل المرافق عن المكان، وبالفحص تبين مصرع حنان محمد إبراهيم، 40 سنة.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

فيما أصيب كل من تيسير إبراهيم عباده طاهر، 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وهدير عرفة محمد، 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق ومحمد عرفة محمد، 6 أشهر، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وخيرية إبراهيم عبادة طاهر، 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم عبد الشفيع، 58 سنة، باشتباه نزيف بالمخ.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لعمل الإسعافات الأولية ووضعها الحالات تحت الملاحظة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.