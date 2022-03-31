مصرع شخص في انهيار منزل بأسيوط.. وجهود مكثفة لاستخراج الضحايا من الأنقاض

لقى شخص مصرعه، وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاض، وذلك عقب انهيار جزء من منزل في قرية عرب الأطاولة بأسيوط بجوار المستشفى دائرة مركز الفتح، وجرى إخطار الجهات الأمنية بالحادث.

متوفى ومصابين تحت الأنقاض

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار جزء من منزل بقرية عرب الأطاولة دائرة المركز، ووقوع متوفى وأنباء عن وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل ملك المواطن مصطفى عبدالحميد، وهو قديم ومبنى بالطوب و«أفلاق نخيل»، وأسفر الحادث عن وفاة محمد رشاد مصطفى عبدالحميد، وجارٍ البحث عن أشخاص آخرين بمعرفة الحماية المدنية، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع وإصابة 5 أثناء التنقيب عن الآثار

وفي سياق آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بانهيار بئر على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار وتم استخراجهم بمعرفة الحماية المدنية، ونتج عنه وفاة «عبدالرحمن عبدالغني»، 21 عاما، «محمود علي سيد قطب»، 36 عاما، مقيمين بقرية الشامية، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى ساحل سليم، وإصابة «محمود محمد يوسف» مقيم بقرية الشامية، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أنّه حال كان المتوفين والمصاب ينقبون عن الآثار، انهار عليهم الحفر، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.