عادات وسلوكيات خاطئة تزيد قيمة فاتورة الكهرباء.. منها «الغسيل بمياه ساخنة»

مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحرص المواطنون بشكل عام على استخدام الأجهزة الكهربائية التي تخفف حدة درجات الحرارة مثل المراوح والتكييفات، إضافة إلى مبرادات المياه مختلفة الأحجام في المنازل وأماكن العمل.

ونظرا لحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على استمرار تقديم الإرشادات والنصائح للمواطنين، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، عن طريق تجنب عدد من العادات والسلوكيات السيئة التي تزيد معدلات استهلاك الكهرباء شهريا، وبالتالي ترفع قيمة الفاتورة الشهرية.

ووجّه جهاز تنظيم الكهرباء، عدة إرشادات عبر صفحته على فيس بوك لترشيد استهلاك الكهرباء، ترصدها السطور التالية كما يلي:

سلوكيات تزيد قيمة فاتورة الكهرباء شهريا

- استمرار تشغيل التكييفات والمراوح في الغرف بعد مغادرة المكان.

- تجاهل تنظيف الفريزر أو الديب فريزر، وإزالة الثلج المتراكم به، يزيد حجم الاستهلاك.

- فتح الثلاجة بشكل متواصل، إذ إنّ معدل استهلاك الكهرباء يزيد في كل عملية لفتح الباب، لذا يفضل استخدام كولمان أو مبرد مياه للشرب صيفًا، لتقليل فتح الثلاجة.

- وضع الثلاجة والديب فريزر قرب البوتاجاز.

- وضع مأكولات ساخنة داخل الثلاجة والديب فريز.

- زيادة فترة تشغيل السخان الكهربائي في فصل الصيف لفترات طويلة.

- الاعتماد على سخان يعمل بالكهرباء، والأفضل سخان يعمل بالغاز أو الطاقة الشمسية.

- تشغيل التكييفات على درجة حرارة أقل من 25.

- استمرار توصيل الكهرباء للغسالة الأتوماتيك حال عدم الاستخدام.

- تشغيل الغسالة الأتوماتيك على المياه الساخنة.