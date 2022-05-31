بالأسماء.. تفاصيل حركة تغييرات رؤساء شركات توزيع الكهرباء

اعتمد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حركة تغييرات رؤساء شركات توزيع الكهرباء، والتي شملت تعيين المهندس طارق عبد الشافي رئيسا لشركة البحيرة، والمهندس أحمد صدقي رئيسًا لشركة مصر العليا، والمهندس حسن البيلي رئيسا لشركة جنوب الدلتا.

كما تضمنت الحركة تعيين المهندس مدحت فودة رئيسًا لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس سامى أبو وردة رئيسًا لشركة القناة، والمهندس محمد عبد الحكم رئيسًا لشركة الإسكندرية، واستمرار المهندس حسام عفيفي رئيسا لشركة شمال القاهرة، والمهندس محمد عسل رئيسًا لشركة شمال الدلتا، والمهندس رأفت شمعة رئيسا لشركة مصر الوسطى.

تشكيل مجلس إدارة للشركة القابضة

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الجمعية العامة لكهرباء مصر، أصدر حركة التغييرات، وتضمن القرار 82 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة ثلاث سنوات، ونص على تعيين المهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم رئيساً لمجلس الإدارة، والمهندس محمد عبدالمنعم الطبلاوي، عضواً متفرغاً للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات، والمحاسبة نادية عبد العزيز قطري عضواً متفرغاً للشؤون المالية والتجارية والتمويل.

كما شمل القرار تعيين المهندس محمود محمد النقيب عضواً متفرغاً لشؤون شركات الإنتاج، والدكتور مهندس خالد محمد الدستاوي عضواً متفرغاً لشؤون شركات التوزيع، والمحاسب محمد محمود حسين السيسي عضواً متفرغاً للموارد البشرية والشؤون الادارية، والمهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

محمد فريد ممثلا لوزارة التخطيط

وتضمن القرار أيضًا تعيين محمد فريد عبد الفتاح عضواً ممثلاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور مهندس علي محمد عبد الفتاح عضواً ممثلاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد جمال الدين السبكي عضواً ممثلاً لوزارة المالية، وحامد أبو المجد مهرجان عضوا ممثلا للبنك المركزي المصري، والدكتور مجدي محمد جلال الدين بدر عضوًا ممثلا لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووليد محمود عضوًا ممثلا لوزارة التعاون الدولي، وهشام أحمد فؤاد عضوًا ممثلا عن العاملين.