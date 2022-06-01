بشرى للمواطنين.. زيادة مرتبات المعلمين وشقق سكنية مدعومة وتقسيط الكهرباء

كشفت الموازنة العامة الجديدة، للعام المالي الجديد 2022 - 2023، عن العديد من البشائر للمواطنين، ولا سيما أنها تتضمن زيادة في المرتبات، وإنشاء وحدات سكنية جديدة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى منح فرصة للمواطنين لتركيب العداد الكهرباء الكودي مع إمكانية التقسيط.

زيادة مرتبات المعلمين

زفت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة للمعلمين، بشأن زيادة مرتبات المعلمين وأيضًا مسابقة المعلمين، حيث أعلن سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، أن موازنة التربية والتعليم بالعام المالي الحالي 2021/2022 تبلغ 119 مليار جنيه بينما تبلغ في العام المال الجديد 2022 /2023 نحو 131 مليار جنيه، موضحًا أنه تم الموافقة على موازنة مسابقة تعين 30 ألف معلم وستتم التعينات خلال العام المالي الجديد، وأن هناك تحسين في مرتبات المدرسين، وستبلغ الزيادة وفقا للموازنة الجديدة 800 جنيه لكل المعلمين الذين شاركوا في التطوير.

وحدات سكنية جديدة: الشقة بـ135 ألف جنيه

لم تغفل الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2022 -2022، توفير فرص حقيقة للمواطنين من أجل الحصول على شقق سكنية بأسعار مناسبة، حيث أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الاسكان، عن إنشاء 15 ألف وحدة للاسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أنه تم الانتهاء من إنشاء 50 ألف وحدة بالعام الحالي، ليبلغ الإجمالي 65 ألف وحدة، وتصل سعر الشقة إلى 135 ألف جنيه بقيمة دعم 45% من قيمتها الحقيقية.

تقسيط العداد الكهربائي الكودي

وللمواطنين راغبي تركيب العداد الكهربائي الكودي، مع إمكانية تقسيط العداد الكودي، فقد زف عزت محمد إبراهيم، رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بشرى سارة، حيث أكد إمكانية تقسيط قيمة العداد الكودي الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين، وذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة، لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن مشكلات عددات وفواتير الكهرباء.