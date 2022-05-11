زيادة سعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة إلى 85 دولارا

حدّدت الموازنة العامة الجديدة للدولة سعر برميل البترول في موازنة العام المالي 2022- 2023 عند متوسط 85 دولارا بينما يصل سعر برميل البترول في موازنة 2022 -2021 متوسط 65 دولارا فقط بزيادة 20 دولارا وذلك نظرا للارتفاعات العالمية في أسعار النفط.

وكشف البيان المالي للموازنة أن الزيادة تأتي بعد الارتفاع الكبير في سعر النفط وخام برنت عالميا ووصل سعر البرميل إلى 110 دولارات وأن صندوق النقد الدولي يصدر تقارير ربع سنوية للأسعار كل 3 أشهر بأسعار الغاز والطاقة.

تحديد سعر البترول

كما يعلن البنك الدولي توقعات بالأسعار كل فترة وهو ما تعتمد عليه وزارة البترول في تحديد السعر بالموازنة حيث أن متوسط برميل البترول يصل إلى 110 دولارات وهو سعر غير مستقر، وبالتالي فإن سعر 85 دولارا هو توقع مع وضع فروض واحتمالات ترتبط بعوامل عديدة منها سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وتبدأ لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب مناقشة الموازنة بحضور الوزراء الأسبوع المقبل وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إنّ اللجنة تستمع الثلاثاء المقبل لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد حول خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية الجديدة كما تستمع إلى الدكتور محمد معيط الأربعاء المقبل لمناقشة طلبات الوزارات للزيادات وتفاصيل الموازنة العامة.

خطة التنمية الجديدة

وكشف «عمر»، أنه رغم الأوضاع الاقتصادية والمالية إلا أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية وفق خطة التنمية الجديدة كما جاء بالبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023، لافتا إلى أن هناك زيادة في موازنة التعليم والصحة حيث تبلغ المخصصات المتوقعة لموازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021 كما كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي»، 61 مليار جنيـه لتصـل إلى إجمالي 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

وأوضح ياسر عمر أن اللجنة ستستمع أيضا للوزراء حول موازنة كل وزارة ومن بينهم وزراء البترول والتعليم والصحة لمعرفة مطالبهم خاصة أن بعض الوزارات تطالب بزيادات في موازناتها.