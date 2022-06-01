تفاصيل جلسة الصناعة الخضراء بـ«مصر تستطيع».. خطة لتوطين المركزات الشمسية بمصر

تتواصل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، حيث عقدت الجلسة الحوارية الثامنة بعنوان «الصناعة الحضراء.. الطريق إلى COP27»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب، وأدارت الجلسة الإعلامية ليندا عبد اللطيف.

الطاقة الشمسية

وقال أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء، خلال كلمته في الجلسة، إنّ مصر نجحت في تحقيق هدفها في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة إلى 20% بحلول العام الحالي، مضيفا أنّ هناك ثقة دولية متزايدة في السوق المصري في مجال الطاقة الشمسية، خاصة بعد فوز مشروع بنبان بأسوان، بجائزة من البنك الدولي كأحد أفضل المشروعات من ذلك النوع.

التخطيط:

الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية

وأوضح أنّ مصر بدأت قبل عام تطبيق تكنولوجيا إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، باعتباره طاقة المستقبل في ظل ما لحق بأوضاع الاقتصاد العالمي من آثار سلبية بسبب الأزمة الأوكرانية، مضيفا أنّ مصر وقعت 6 اتفاقيات من إجمالي 100 اتفاقية عرضها شركاء أجانب على الحكومة المصرية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أنّ مصر نجحت في تطبيق أفضل تكنولوجيات تخزين الطاقة الشمسية بما يساعد على دعم استقرار الخدمة الكهربائية، مضيفا أنّ إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق فائضا سنويا، منذ أن كانت البلاد تعاني من عجز متزايد في الكهرباء قبل 2014.

وقال تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، إنّ صناعة الأسمنت تحتاج إلى تحديث معايير عملها ومنتجاتها للتوائم مع المتطلبات البيئية، مضيفا أنّ شركته تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة مع توجه العالم حاليا نحو مواجهة قضايا المناخ.

توطين صناعة المركزات الشمسية في مصر

وأكد أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «سولابوليك» للطاقة الشمسية في النمسا، إنّ شركته نجحت في الحصول على دعم تمويلي من الحكومة النمساوية، لتنفيذ مشروعه الذي يتبع أحدث تكنولوجيات الطاقة الشمسية، موضحا أنّ شركته تنفذ مشروعات بدولة الإمارات، وأنّ مصر تحتاج إلى توطين صناعة المركزات الشمسية، وأنّه يستهدف تنفيذ المشروع بمصر، مشيرا إلى أنّها تحتاج إلى تحسين تصنيفها في حقوق الملكية الفكرية لتحسين جذب الاستثمارات الخضراء.

من ناحيته، قال المهندس كريم طراف، مؤسس شركة «هوا دوا» المتخصصة في إدارة جودة الهواء بالمدن، إنّ شركته تعمل في 12 مدينة أوروبية، في مجال تحديد أسباب ملوثات الهواء وسبل مكافحتها، وأضاف أنّ شركته تعمل أيضا في مشروع مشترك مع وزارة الصحة الإيرلندية لتحديد أبرز التهديدات الصحية الناتجة عن ارتفاع نسب تلوث الهواء، كما أعدت خريطة لملوثات البيئة في ألمانيا، وتستهدف خطة مصر 2030، تقليل نسب تلوث الهواء وقياسه في مختلف المناطق، خاصة الريفية، لتأثيره على الإنتاج الزراعي، مضيفا أنّ تلك التكنولوجيات تدخل مصر لأول مرة.

تغير المناخ

وفي ختام الجلسة، قال مايكل ستوش، الرئيس التنفيذي لشركة H2 Industries، إنّ استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ نوفمبر المقبل، يأتي في توقيت مهم يشهد العديد من التغيرات العالمية، وأضاف أنّ شركته وقعت مذكرة تفاهم لأول مشروع في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات، حيث أكد أنّ استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الهيدروجين الأخضر يجعل القارة الأفريقية أكثر توافقًا مع البيئة، مشيرًا إلى أنّه يتطلع إلى العمل أيضا في عمان والسعودية وأفريقيا.