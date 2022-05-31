مستشار «التجارة الأمريكية»: مصر تستطيع بالصناعة يهدف إلى تعريف المصري

قال الدكتور علاء علواني، مستشار وزارة التجارة الأمريكية، إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يهدف إلى تعريف المصريين المهاجرين ببعضهما، مشيرا إلى أنه يرأس مكتب تمر من خلاله عمليات التصنيع المتقدم في الولايات المتحدة.

موضوع ندوة الغد في المؤتمر

وأضاف «علواني» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يعقد ندوة بالمؤتمر غدا بعنوان التكنولوجيا ودراسة الذكاء الاصطناعي، حيث يتناول خطوات بسيطة لتطبيقها في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق تطور أعلى، مؤكدا أن القنصلية المصرية تواصلت معه من أجل المشاركة في المؤتمر لإفادة مصر.

أهمية التصنيع المتقدم

وذكر مستشار وزارة التجارة الأمريكية، أن هناك مراكز إبداع في أمريكا وألمانيا وإنجلترا وسنغافورة، تعمل على مساعدة المبتكرين الجدد عن طريق القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي وليس عن طريق الحكومة، لافتا إلى أن تطبيق هذا الأمر في مصر الفترة المقبلة يتيح لها استخدام التكنولوجيا بشكل أدق، وهذا ما تحتاجه مصر، مشددا على أن خطوات التصنيع المتقدم إحدى أدوات التطور في الفترة الحالية التي لا غنى عنها لكثير من الدول.