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قوات الاحتلال تعتدي على موكب تشييع جثمان الشهيدة وراسنة 

كتب:

شيماء عادل
12:53 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
الشهيدة الفلسطينية غفران رواسنة

الشهيدة الفلسطينية غفران رواسنة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا» في نبأ عاجل منذ قليل، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحفية غفران وراسنة، التي تمّ اغتيالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدخل العروب شمال الخليل.

اعتراض موكب تشييع الجثمان

وقال مراسل « وفا»، إنَّ قوات الاحتلال اعترضت موكب تشييع جثمان الشهيدة غفران وراسنة، وهاجمت المشاركين فيه، كما حاولت منعهم من الدخول إلى مخيم العروب، للوصول إلى بلدة شيوخ العروب مسقط رأسها الشهيدة. 

الاحتلال يغتال الصحفية الفلسطينية 

وتلقت الصحفية الفلسطينية رصاصة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذ عملية طعن بين صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرَت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً أدانت فيه حادث الاغتيال واتهمت الجانب الإسرائيلي بقتل الصحفية الفلسطينية الشابة غفران رواسنة بدم بارد.

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