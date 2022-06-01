من هي الصحفية غفران وراسنة التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي؟.. أسيرة محررة

سقطت صباح اليوم، شهيدة فلسطينية جديدة، على طريقة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وهي الصحفية «غفران وراسنة»، التي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاتها إثر إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب العروب، شمال الخليل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي أعاق الطواقم الطبية من الوصول إلى وراسنة بعد إصابتها بالرصاص الحي، مشيرًا إلى أن الاحتلال سلم الفتاة الفلسطينية إلى الطواقم الطبية بعد 20 دقيقة رغم إصابتها الحرجة ليتم نقلها إلى المستشفى الأهلي ولكنها فارقت الحياة.

من هي غفران وراسنة؟

الفتاة الفلسطينية أسيرة مُحررة وتدعى «غفران هارون حامد وراسنة»، تبلغ من العمر 31 عاما من قرية شيوخ العروب، اعتُقلت في شهر يناير الماضي 2022 وتم الإفراج عنها بعد ثلاثة أشهر تحديدًا في شهر مارس الماضي.

وتحمل الفتاة الفلسطينية درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الخليل الفلسطينية، وتخرجت عام 2014 وتدربت في عدة إذاعات محلية، وتعمل في تغطية الأخبار الصحفية بشكل مستقل.

ووُلدت الفتاة الفلسطينية في الضفة الغربية وتحمل الجنسية الفلسطينية ويعتبرها الكثيرون مناضلة باعتبارها أسيرة مُحررة.

موجة من التصعيد

جدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد موجة من التصعيد مستمرة منذ عدة أشهر، شملت إجراءات تعسفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وخصوصًا بعد هجمات مُتكررة ناتجة عن أساليب الاحتلال القمعية.

وكنتيجة للأساليب القمعية التي شملت اعتقالات واقتحامات وإعدامات وعمليات عسكرية، سقطت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة شهيدة أثناء إحدى العمليات العسكرية في مدينة جنين الفلسطينية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول التشكيك في مسؤوليته عن قتلها، إلا أن عدة تحقيقات أجرتها المؤسسات الصحفية بناء على المعطيات الموجودة أثبتت أنها سقطت برصاصة إسرائيلية أصابت رأسها.