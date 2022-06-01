رئيس هيئة الشراء الموحد: نحتاج لوضع خارطة طريق لصناعة الدواء

كشف اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أنّه يجب أن تكون هناك خارطة طريق تشترك فيها الجهات المعنية بصناعة الدواء، على أن تحدد الخريطة احتياجات مصر من الصناعة.

الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وخبراء مصر بالخارج.

مصر تستطيع بالصناعة

وانطلق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» أمس 31 مايو، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وعدد من الشركات الأجنبية.

ونظمت المؤتمر وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.