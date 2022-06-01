رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس هيئة الشراء الموحد: نحتاج لوضع خارطة طريق لصناعة الدواء

اللواء بهاء الدين زيدان: الخريطة تحدد احتياجات مصر من هذه الصناعة

كتب:

منة عبده
01:41 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

كشف اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أنّه يجب أن تكون هناك خارطة طريق تشترك فيها الجهات المعنية بصناعة الدواء، على أن تحدد الخريطة احتياجات مصر من الصناعة.

الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وخبراء مصر بالخارج.

مصر تستطيع بالصناعة

وانطلق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» أمس 31 مايو، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وعدد من الشركات الأجنبية.

ونظمت المؤتمر وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.

اقرأ المزيد:

بدء الجلسة الحوارية الثالثة من مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

مستشار «التجارة الأمريكية»: مصر تستطيع بالصناعة يهدف إلى تعريف المصريين ببعضهم

«مصر تستطيع بالصناعة» يختتم فعالياته بجلسة «الثورة الصناعية الرابعة»

بدء فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.