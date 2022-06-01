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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمناقشة مستجدات حصاد القمح في المحافظات

كتب:

محمد مجدي
02:03 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

مستجدات حصاد القمح

وتتضمن الملفات التي يتابعها رئيس الوزراء، مستجدات حصاد القمح في المحافظات المختلفة، وموقف التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس جدري القرود، وغيرها.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.