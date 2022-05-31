نشأت الديهي يُشيد بقرارات مدبولي اليوم: مصر في حالة طوارئ اقتصادية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه بضرورة أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، وأصدر قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

مصر كانت سباقة وعملت على زيادة المساحة المنزرعة

وأضاف «الديهي»، أننا في حالة طوارئ اقتصادية، وطوارئ في ملف الغذاء، ويأتي في القلب منه القمح الذي يشغل العالم أجمع حاليًا والذي بات الأعلى صوتًا، وباتت سنبلات القمح تحدد مصائر العديد من الحكومات في العالم أجمع، موضحًا أن مصر كانت سباقة وعملت على زيادة المساحة المنزرعة وزيادة سعر توريد القمح، والآن نحن في ضائقة غذائية، والإجراءات الحاسمة لمصلحة جموع الناس، كما أشاد بكل تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم.

إيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن رئيس الوزراء، وجه محافظ مطروح ومحافظ الإسكندرية بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بالمياه والكهرباء، «إديني عقلك قرى سياحة كل واحد عنده شالية ولا منتج مش عايز يدفع حق الدولة في المياه والكهرباء ده عيب وميصحش، اللي عنده ربنا يزيده ويروح يستمتع ويدفع، المياه والكهرباء بفلوس مش ببلاش».

إدارة القرى السياحية يجب أن تتحرك تحركا سريعا وعاجلا

وتابع: «أنت دافع ملايين ومشغل ناس بملايين ومش عايز تدفع المياه والكهرباء عيب عليكم اختشوا بجد المفروض تقفوا بجانب الدولة»، موضحًا أن إدارة القرى السياحية يجب أن تتحرك تحرك سريع وعاجل، فالشركات التي تدير القرى هي المسؤولة، لافتًا إلى أن من يمتلك وحدات في الساحل الشمالي «مبسوطين»، معقبًا: «هي بلطجة على الدولة يعني، اللي يزعل من الحق يخبط راسه في الحيطة ويشرب من البحر المالح، دي الكهرباء ثمن عشاء أو عزومة، مش عايزين نصل لدرجة نقول بتحقدوا علينا، مفيش حد في مصر فوق راسه ريشه»، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء.