اكتئاب ما بعد الولادة أحد أسباب «حادث الدقهلية».. اعرف أعراضه وأسبابه

اكتئاب ما بعد الولادة، جملة تصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد واقعة حادث الدقهلية، إذ قتلت أم أبنائها الثلاثة، التي كانت مصابة بـ اكتئاب ما بعد الولادة، وفقا للتحقيقات التي لا تزال مستمرة، وقال الدكتور إبراهيم عيد أستاذ الطب النفسي، إن العديد من الدراسات والأبحاث، أكدت أنه يمكن لمعظم الأمهات الجدد، أن يعانوا من اكتئاب حاد ويسمى بمرض اكتئاب ما بعد الولادة.

متى تبدأ الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة

عن علامات وأعراض الاكتئاب ما بعد الولادة، أوضح أنه يشمل في العادة على تقلبات في المزاج ونوبات من البكاء والقلق وصعوبة في النوم، ويبدأ خلال يومين أو ثلاثة بعد الولادة، وقد تستمر لمدة أسبوعين.

حادث الدقهلية يجدد الجدل حول اكتئاب ما بعد الولادة

أوضح أن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، ممكن تأتي بين الخفيفة إلى الشديدة، وتكون في صورة تقلبات مزاجية، والقلق والحزن والشعور بالإرهاق وانخفاض التركيز، وفقدان الشهية أو تناول المزيد من الطعام بشكل يفوق المعتاد، وصعوبة في النوم، مع الإفراط في البكاء.

وأشار إلى أن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، تكمن في صعوبة التعلق بالطفل، والابتعاد عن العائلة والأصدقاء، ونقص الاستمتاع بالأنشطة التي كانت تبعث على المتعة، أو التهيج الشديد والغضب والخوف من ألا تكوني أم جيدة، وأفكار إيذاء النفس أو إيذاء الطفل تكرار أفكار الموت أو الانتحار.

أسباب الإصابة بمرض اكتئاب ما بعد الولادة

وعن أسباب الإصابة بمرض اكتئاب ما بعد الولادة، أكد أنه لا يوجد سبب وحيد للاكتئاب بعد الولادة، ولكن يمكن أن تلعب المشكلات البدنية والانفعالية دورا، موضحا أن التغييرات البدنية بعد الولادة، موضحا أنه ربما يسهم الانخفاض الكبير في هرموني (الإستروجين والبروجيسترون) في الجسم في الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وكذلك يمكن أن تنخفض بعض الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية بدرجة كبيرة أيضًا مما يجعل المرأة تشعر بالتعب والكسل والاكتئاب.