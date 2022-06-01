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بسبب الكلاب.. اتهام رئيس مدينة المحمودية ومدير الطب البيطري بالإهمال

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إحسان شعبان
06:28 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تقدم أحد المحامين من أبناء محافظة البحيرة، يُدعى أحمد طلعت جمعة، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، اليوم الأربعاء، يحمل رقم 648 عرائض كلي شمال دمنهور لسنة 2022، ضد كل من رئيس مركز ومدينة المحمودية بصفته وشخصه، ومدير إدارة الطب البيطري بالمحمودية بصفته وشخصه، بسبب انتشار الكلاب الضالة في جميع أنحاء شوارع المحمودية.

مقدم البلاغ يحذر من حدوث «أزمة حقيقية»

ووجه المحامي، في بلاغه إلى المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، اتهامات إلى المشكو في حقهما بالإهمال في أداء أعمالهما، من محاربة الكلاب الضالة والقضاء عليها، وحذر من وقوع ما وصفها بـ«أزمة حقيقية»، نتيجة الخطر الذي تشكله الكلاب الضالة على المواطنين، خاصةً الأطفال.

قتل الكلاب الضالة خارج الإطار القانوني

وأضاف مقدم البلاغ أن التخلص من الكلاب الضالة، عن طريق القتل، أصبح خارج الإطار القانوني، ويعرض القائم على ذلك تحت طائلة القانون، لاسيما بعدما كثرت الجمعيات التي تحمي الحيوان، وكل ذلك لدواعي الرفق بالحيوان، حتى ولو كان ذلك يتم أحياناً على حساب حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن سبب تقديمه للبلاغ يرجع إلى مشاهدته للخطر يقترب من ابنه الوحيد «يوسف»، وأضاف أن الكلاب الضالة لا يتوقف خطرها على عض وعقر الإنسان فقط، حيث يمكن أن تساعد الكلاب في نقل الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل أمراض «البروسيلا والسل والسعار» وغيرها.

وطالب المحامي، في بلاغه، باتخاذ اللازم قانوناً حيال هذا «الفعل المشين»، واصفاً الأمر بـ«الإهمال البين الواضح»، راجيا سرعة اتخاذ اللازم قبل وقوع «أزمة حقيقية»، وهي موت أي من الأطفال أو إصابته بعجز أو تشويه.

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بقلم إحسان شعبان