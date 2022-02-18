جايا بتشاريا تتصدر التريند بمواقف إنسانية: أطعمت كلاب الشارع

تصدرت الهندية جايا بتشاريا الترند العالمي، وفقا للمواقع الإلكترونية بالهند «بينك فيلا- هندوستان تايمز» بعد إطعام كلاب الشوارع في «عز البرد» ومعالجتهم، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تفعل هذا الأمر.

إنسانية جايا بتشاريا في عز البرد

ونزلت «بتشاريا» منذ يومين للشوارع فجرًا، وأطعمت كلاب الشوارع بنفسها بمساعدة فريقها الخاص، وعالجت العديد من كلاب الشوارع، ودعت الجميع لمعاملة جميع الحيوانات بالرفق، خاصة كلاب الشوارع التي لا يهتم بها الكثيرين، ما جعل اسمها يتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي للإشادة بإنسانيتها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تفعل الهندية جايا بتشاريا هذا الأمر، وسبق أن فعلته عدة مرات، فهي دائما تشارك في حملات للرفق بالحيوان وتُطعم الحيوانات بنفسها، لكن الأمر الذي أبرز إنسانيتها بشكل أكبر نزولها مع بعض مساعديها في الشوارع فجرًا، وإطعام الكلاب والحيوانات في «عز البرد».

شهرة جايا بتشاريا في الوطن العربي

وعُرفت جايا بتشاريا في الوطن العربي بمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «سلسلة العلاقات المتغيرة»، ولعبت دور الجدة لـ الهندية الشهيرة تيجاسواي براكاش، أنيري فجان، والذي عرض على قناة «mbcbollywood»، وحقق نجاحًا هائلًا لدى الجمهور العربي.

ويُعد مشاركة جايا بتشاريا في مسلسل «سلسلة العلاقات المتغيرة 2»، من الأعمال النادرة لها لأنها لعبت دور الجدة المحبوبة، بينما تجيد دائمًا أداء أدوار الشر، ومن أشهر أعمالها في الدراما: «Saraab، Kahaani Hamaaray Mahaabhaarat Ki ، Kasamh Se as Jigyasa Bali»، كما أن بداياتها كانت من خلال المشاركة في أفلام بوليود، ومن بينها: «Sirf Tum، Fiza، Kyo Kii Main Jhuth Nahin Bolta» ، ويعد فيلم «mimi» ، آخر فيلم شاركت به مع كريتي سانون في عام 2021.