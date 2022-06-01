وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اليوم، ندوة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2022/ 2023، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

بحسب بيان عن الحزب، قال فيه: «جاء ذلك في إطار تعزيز اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب، بمقر الأمانة العامة، بحضور وزراء الحكومة، لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب، وتعريف الشارع بكل الحقائق حول مختلف القضايا والملفات».

مستقبل وطن يرحب بوزير المالية

بدأت الندوة، بكلمة ترحيب من المهندس أشرف رشاد، وجه خلالها الشكر إلى وزير المالية، لحرصه على المشاركة وتعزيز التفاعل مع نواب وقيادات الحزب، ثم أكد استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات، مع أعضاء السلطة التنفيذية لاستيضاح الحقائق وتبادل النقاشات.

ومن جانبه أكد وزير المالية في مستهل حديثه، أن الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم والتغلب على كل التحديات والأزمات، وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في النهوض باقتصادها الوطني، إلا أن جاءت أزمة كورونا.

وأوضح وزير المالية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أحدثت حالة كبيرة من التضخم أثرت بالسلب على جميع دول العالم بلا استثناء، ما يستدعي هنا في مصر مزيد من التكاتف وتوحيد الجهود للقدرة على المواجهة.

خطوات دعم المزارعين ورفع سعر توريد القمح

وتناول الوزير خطوات الدولة في دعم المزارع ورفع سعر توريد القمح لتشجيع المزارعين وتأمين الأمن القومي الغذائي، والحديث عن المشروعات القومية وما تمثله من كنز حقيقي في توفير الالاف من فرص العمل ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد الوزير، أن خيار وقف المشروعات القومية لم يطرح لأن تنفيذه سينتج عنه تسريح العمالة، ما يتسبب في أزمة اجتماعية كبيرة، ولذلك تسبب في زيادة أعباء الدين من أجل استكمال المشروعات، وبناء مصرنا الحديثة.

محمد معيط يغرض الموازنة

وفي نهاية كلمة الوزير، قدم عرضًا تفصيليًا عن مشروع الموازنة ومستهدفاتها، ومستهدفات الدين العام، وملف المرتبات والأجور.

وفي كلمة تعقيب قصيرة.. تحدث النائبان أحمد سمير وحسام الخولي، حول بعض الأمور المتعلقة بالموازنة، وكذلك توجيه بعض التساؤلات حول بعض القضايا.

وفي النهاية، تم فتح الباب أمام مداخلات وتساؤلات السادة النواب حول مشروع الموازنة وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات المختلفة.