«المالية» تكشف تفاصيل تصدر مصر مؤشر الباروميتر بالشرق الأوسط (فيديو)

كشفت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، تفاصيل حصول مصر على المركز الأول في الشرق الأوسط في الموازنة المفتوحة بمؤشر «الباروميتر»، موضحةً أن هذا الأمر يعني أن أرقام الموازنة العامة للدولة، متاحة ومفتوحة للجميع.

الوزارة مهتمة منذ 7 سنوات بالشفافية

أضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC، أنّ الوزارة مهتمة منذ 7 سنوات بالشفافية: «مهتمون بالنشر لكل الجهات، مثل متخذي القرار والباحثين والمواطن، حتى يحصلوا على المعلومات التي تهمهم حول السياسات المالية والإجراءات التي اتخذناها في الموازنة على مر السنوات الماضية».

تابعت رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الوزارة بالشراكة مع جهات الدولة كافة، تدير موارد الدولة بشكل رشيد بمشاركة المواطنين، لافتةً إلى أنّ المؤشر عبارة عن مشروع دولي، يجمع قواعد البيانات الخاصة بكثير من الجهات المعنية بهذا الأمر.

عمل دؤوب لتطوير الموازنة العامة

أردفت، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير كل ما يخص الصالح العام، سواء للموارد أو إدارة المالية العامة والتحديات المختلفة، موضحةً أن هذا المشروع يأتي بالتعاون بين جهات من الأمم المتحدة وموزانة الشراكة المفتوحة وجهات أخرى مسؤولة مثل البنك الدولي، إذ إنّ كل هذه الجهات لديها قواعد بيانات تجمع 109 دول حول العالم.

وأشارت إلى أنّ قواعد البيانات تخص إدارة المالية العامة، مثل الموارد وكيفية إنفاقها والحوكمة، حيث جرى جمع هذه البيانات في منصة أولى من نوعها اسمها باروميتر.