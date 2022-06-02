وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إسقاط الجنسية المصرية عن 11 فردا من عائلة واحدة، تُدعى عائلة برهوم، وذلك بناءً على ما عرضه عليه الوزير محمود توفيق، وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، صباح اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، ضمن 11 قرارا أصدرهم الدكتور مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عن الـ11 فردا من عائلة برهوم.

أسباب إسقاط الجنسية المصرية عن 11 فردا من عائلة برهوم الفلسطينية

وتضمنت القرارات الـ11 الصادرة بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن الـ 11 فردا من عائلة برهوم، أنهم من مواليد فلسطين، وأن قرارات إسقاط الجنسية المصرية عنهم، نظراً لتجنسهم بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية المختصة، فيما أسقطت الجنسية عن أحدهم لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ويُوجب القانون رقم 26 لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية، أي مواطن مصري يرغب في الحصول على جنسية دولة أجنبية، بالتقدم لطلب للجهات المختصة بوزارة الداخلية المصرية، مدون فيه رغبته بالإذن بالتجنيس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

أسماء أفراد عائلة برهوم الفلسطينية بعد إسقاط الجنسية المصرية عنهم

وتضمنت قرارات إسقاط الجنسية المصرية عن عائلة برهوم، إسقاطها عن كلاً من:

1- خديجة أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 5 سبتمبر 1984.

2- إسراء أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 8 فبراير 1997.

3- شيماء أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 16 نوفمبر 1992.

4- آلاء أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 18 نوفمبر 1998.

5- أسماء أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 29 إبريل 1983.

6- سمية إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 25 نوفمبر 1991.

7- إبراهيم أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 12 أغسطس 1994.

8- عبدالرحمن إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 27 مايو 1999.

9- صلاح الدين إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 26 أكتوبر 1995.

10- إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 19 سبتمبر 1962.

11- بلال أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين بتاريخ 8 أغسطس 1989.