الجريدة الرسمية تنشر قرارات مهمة لمدبولي.. منها «لجنة وزارية للسياحة»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1775 لسنة 2022، بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب).

قانون تنظيم الجامعات

كما أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 1782 لسنة 2022، بإضافة بند جديد برقم (4) إلى (سادسا) من المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، كما أصدر القرار رقم 1800 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها.

قانون الخدمة المدنية

وأيضا، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 1801 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، والقرار رقم 1804 لسنة 2022، بشأن أحكام القرار على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

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