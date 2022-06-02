«رعاية المبتكرين»: نعمل على مساعدة النوابغ والمخترعين في مختلف المجالات

قال محمد عامر، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إنّ الدولة دائما ما تسعى بجهودها الحثيثة إلى تقديم خدماتها المتعددة لرعاية المبتكرين والنوابغ في المجالات المختلفة، ومن الممكن التوسع في ابتكار العديد من الأفكار بالبناء على فكرة واحدة: «بيتم حفظ الملكية الفكرية للمخترع، لكن يقدر أي شخص يطور الفكرة دي بابتكار تاني جديد».

«عامر»: التواصل مع الباحثين والمبتكرين للإطلاع على أفكارهم

وأضاف «عامر»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جاء بعدما رأت الدولة أن الصندوق يعمل على تنمية ودعم المبتكرين والنوابغ والوصول بأفكارهم إلى مرحلة المردود الاقتصادي، وفي هذا الإطار، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التعليم العالي لإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشئ.

واستطرد: «أنشئ الصندوق بقانون عام 2019 وبدأ عمله الفعلي بنهاية أكتوبر 2020، ومنذ ذلك الوقت وضعنا مجموعة من البرامج، ويهدف الصندوق إلى التواصل مع الباحثين والمبتكرين للإطلاع على أفكارهم المبتكرة والتي نعمل على تطويرها حتى المنتج النهائي، وكل الآليات بنعمل عليها».

تسجيل الفكرة في موقع بوابة الابتكار

وأوضح أنه حال رغبة أي من الأشخاص المبتكرين أو المخترعين التواصل مع الصندوق، عليه الدخول على الموقع الإلكتروني باسم «بوابة الابتكار»، ومن ثم يضع فكرته ضمن نماذج: «لدينا صفحة على الفيس بوك أيضا، وعملنا برنامج اسمه اكتشاف المبتكرين والنوابغ في مصر، وبدأنا نتحرك في جولات استكشافيه».

وتابع: «زرنا خلال برنامج الاكتشاف 18 مدينة وروحنا الجامعات ودعينا الباحثين والشباب في الجامعات، ورؤساء الجامعات سمحوا للمبتكرين ورواد الأعمال من خارج الجامعة أن يدخلوا الجامعة والتقينا بهم».