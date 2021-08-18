«التعليم العالي»: الطالب لازم يكتب 75 رغبة في تنسيق الكليات

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات، تبدأ السبت المقبل، الموافق 21 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يُغلق باب التقديم مساء الأربعاء المقبل، مشددا على أن المهم هو كيفية التقديم، موضحا أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا، في شكل سؤال وجواب، يمكن لكل الطلاب الاطلاع عليه.

«التعليم العالي» تحذر الطلاب من تسريب الرقم السري

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أنه في حالة عدم معرفة الطالب لطريقة التقديم للتنسيق، يمكنه الذهاب إلى أي جامعة حكومية لمساعدته في عملية التقديم: «لازم الطالب يكتب كل الرغبات المتاحة وهي 75 رغبة، ولا يترك أي رغبة لأن كل الاحتمالات واردة»، محذرًا من تسريب الرقم السري للطلاب.

المناقشة مع الأسرة

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه يجب على الطالب مناقشة أسرته أكثر من مرة حول ترتيب الرغبات، لافتًا إلى أن تعديل الرغبات وارد ومتاح على الموقع، والوزارة تأخذ بآخر نسخة عدلها الطالب، ويجب اختيار الكلية التي يحبها الطالب ولا يوجد شيء اسمه «أستخسر المجموع».

التنسيق إلكتروني بشكل كامل

وشدد على أن تنسيق الكليات هذا العام لا يختلف عن السنوات السابقة، والتنسيق إلكتروني بشكل كامل، ولا يوجد تدخل بشري على الإطلاق، والطالب يجب أن يكتب كل الرغبات.

طلبات الاغتراب

وأضاف: «بالنسبة للطلبة الذين يقدمون على كليات خارج النطاق الجغرافي للمكان الذي يعيشون فيه، فإن الوزارة تقبل نسبة 10% من طلبات الاغتراب، ولكن مستحيل الاستجابة لكل الرغبات، لكن يُستجاب لها وفقًا لنسبة معينة».