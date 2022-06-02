شعبة النقل الدولي و«تجارة الإسكندرية» تتفقان على تدريب خريجي الكلية

التقى وفد شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندريه بوفد كلية التجاره جامعة الإسكندرية، حيث ترأس وفد الشعبة خالد صبري نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور طارق أبو النور عضو مجلس الإدارة، والدكتورة أميرة شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب العملي، وناقش اللقاء سبل التعاون بين الشعبة وكلية التجارة لتوفير فرص عمل لخريجي الكلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل مع توفير فرص تدريبية لخريجي الكلية لدى شركات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

بروتوكولات تعاون بين الطرفين في الدراسات المهنية

وأشارت الشعبة إلى أن وفد كلية التجارة ترأسه الأستاذ الدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة أمنية مختار وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور علاء الغرباوي وكيل الكليه لشؤون المجتمع، والدكتور محمد خشبة المدير التنفيذي لبرنامج الدراسات العليا المهنية، والدكتورة روان حامد مساعد وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث.

توفير فرص التدريب والتوظيف لخريجي الكلية

وأعلنت الشعبة في بيان لها، أنه تم الاتفاق على عمل بروتوكولات تعاون بين الطرفين في الدراسات المهنية في برامج مختلفة بالماجستير المهني والدكتوراة المهنية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتوظيف لخريجي الكلية بأقسامها العربي والإنجليزي والفرنساوي، ( إدارة ومحاسبة ودراسات مالية وجمركية)، على أن يتم توثيق التعاون في القريب العاجل، حيث يستهدف البروتوكول تفعيل دور الدراسات العليا المهنية في تطبيق سوق العمل، والتي تصب في صالح سوق العمل المصري والاقتصاد المصري.