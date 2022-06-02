86 مليون جنيه حصيلة جمارك الدخان بالقاهرة في مايو الماضي

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن أي إيرادات جمارك الدخان بمحافظة القاهرة، والتي سجلت نحو 86 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان، أن حصيلة الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2022 بلغت 85.9 مليون جنيه، وذلك عن الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان، وذلك عن 94 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبعدد طرود إجمالية بلغت 9306 طردا بوزن 1921 طنا و283 كيلو جراما.

الإفراج عن 6930 طردا

وأشارت «الجمارك» إلى الإفراج خلال شهر مايو 2022 عن 78 شهادة سحب جزئية، بعدد 6930 طردا، ووزن 1480 طنا، و636 كيلو جراما.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضي بلغت 12 مليونا و301 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 72 ألف جنيه.

ضرائب ورسوم القيمة المضافة

ولفتت المصلحة إلى أن إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو الماضي سجلت حوالى 70 مليونا و227 ألف جنيه وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 802 ألف جنيه.

وأضافت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال نفس الفترة بلغ نحو 399 ألف جنيه، ورسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية نحو 2 مليون و107 آلاف جنيه.

وتابعت «الجمارك»، بأنه خلال نفس الفترة بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالي 5 ملايين و152 ألف جنيه.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، إنه بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضى 85 مليونا و935 ألف جنيه.