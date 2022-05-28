شعبة الجمارك: تطوير المعامل في الموانئ المصرية عامل رئيسي لزيادة الصادرات

أشاد أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، بقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتطوير المعامل التابعة للهيئة بكافة الموانئ المصرية، مؤكدًا أنها خطوة كبيرة للمصدرين لزيادة نسبة التصدير وافتتاح المعامل المركزية في كل الموانئ المصرية.

وقال عبدالواحد، في بيان صحفي له، صادر اليوم، إن افتتاح معمل زراعي في ميناء سفاجا يزيد من الصادرات المصرية خاصة للدولة العربية، لافتا أن ميناء سفاجا من الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر التي تتمتع بكمية كبيرة من الصادرات والواردات.

عبدالواحد: معامل البصمة الكربونية تضع مصر على خريطة الموانئ العالمية

وأضاف عبدالواحد أن افتتاح المعمل الغذائي في ميناء الدخيلة له تأثير مباشر على المصدرين والمستوردين خاصة على السلع الغذائية فضلا عن تسريع الإجراءات وعدم تكليف المستوردين أو المصدرين بغرامات تأخير.

وأوضح رئيس شعبة الجمارك أن معامل البصمة الكربونية في كل الموانئ يضع مصر على خريطة الموانئ العالمية، مشيرًا إلى أن القرار تضمن في البداية التنفيذ في ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أنه تم اعتماد 932 مليون جنيه، لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ احدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج.

وأشار النجار إلى أنه في إطار توجيهات وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على البيئة، سيتم إنشاء معامل بالبصمة الكربونية في كل الموانئ، والبدء في ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بحجم استثمارات يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك لخدمة المصدرين وتلبية متطلبات السوق الأوروبي.