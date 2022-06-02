الثروة السمكية تطلق مليون زريعة في المسطحات المائية بسيوة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن إطلاق مليون زريعة سمكية في البحيرات والترع في واحة سيوة، لتنمية الثروة السمكية في الواحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية، وتوفير مزيد من الخدمات المقدمه لأهالي مطروح، خاصةً في المجال الزراعي، وتنمية قطاعي الثروة الحيوانية والزراعية، بتوجيهات من القيادة السياسية بتنمية سيوة في جميع القطاعات المختلفة.

مليون زريعة سمك مالح في سيوة

وقال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن هيئة الثروة السمكية بمحافظة مطروح، قامت اليوم الخميس، بإلقاء مليون زريعة أسماك من الأنواع التى تتماشى مع المياه المالحة، من العائلة البورية والبلطى الأحمر، كما تم وضع خطة لتنمية المجاري المائية بواحة سيوة، وذلك في إطار العمل على الاستغلال الاقتصادي لبحيرات ومصارف الواحة، بما يعود بالنفع على أهالي سيوة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وضمن خطة تنمية المسطحات المائية للعام 2021/ 2022، رصدت كمية قدرها مليون زريعة بلطي نيلي، وتم إلقائها في المجاري المائية الرئيسية، وهى «تابة، وأغورمي، والدكرور، والمراقي ، والإذاعة، وفطناس، وجوبا»، مشيراً إلى أنه من المستهدف التوسع في الاستزراع السمكي بالواحة، والعمل على تنفيذ مشروعات تدر دخلاً للأسر من أهالي الواحة، من خلال تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية، خاصةً أنها نظيفة من أية ملوثات.

تنمية البحيرات في سيوة

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد جميل، مدير منطقة مطروح للثروة السمكية، أن عملية إلقاء الزريعة تأتي ضمن خطة الهيئة في مشروع تنمية البحيرات، مؤكداً على استمرار رعاية الأسماك ومتابعتها لحين نموها، وتفقد الترع والبحيرات التي جرى إلقاء الزريعة بها، بحضور أحمد علي باغي، سكرتير مركز ومدينة سيوة، والمهندس أحمد خليل، مدير الإدارة الزراعية بسيوة، وعدد من المواطنين والمزارعين.