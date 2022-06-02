حزب التجمع: الحوار الوطني سيكون بين حلف 30 يونيو

أعرب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، عن سعادته بخروج بعض المحكوم عليهم في قضايا الرأي بعفو رئاسي، لافتًا إلى أن لجنة العفو الرئاسي عند تشكيلها للمرة الثانية أوكل إليها النظر في أوضاع من صدرت عليهم أحكام في قضايا خاصة ممن هم يتنمون لثورة 30 يونيو.

وأوضح «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الرئيس بدأ الحوار الوطني بهذه الخطوة لتصحيح أوضاع من صدرت ضدهم أحكام بالسجن، مشيرًا إلى أن ملف العفو الرئاسي عن المسجونين كان من أولويات حزب التجمع، بالاضافة للملف الثقافي واستبدال الثقافة التي سادت خلال الـ30 عام الماضية والتي تعتمد على التعصب والعنف والإرهاب، واستبعاد الآخر والكراهية، بثقافة جديدة تساهم في تطوير الإنسان المصري وتفتح الطريق إلى بناء الدولة المدنية الحديثة.

الحوار الوطني ليس بين خصمين

وأشار أنه فور تكليف الرئيس للأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار بدأت النقابات والجمعيات والأحزاب في عقد جلسات حول الحوار الوطني، وحددوا إطارًا وطنيًا شاملًا لكل القضايا التي سيناقشها الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني ليس حوار بين خصمين، ولكنه حوار داخل حلف 30 يونيو، مؤكدًا أهمية الانتباه لذلك.

وتابع: «هو ليس حوار بين طرف وخصوم، لكنه حوار بين كل مكونات حلف 30 يونيو بكل الخلافات اللي بينهم، والمطلوب من كل الأطراف بما فيهم الحكومة، الإجابة عن سؤال مهم جدًا، وهو: إزاي نبني الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كما يقول الرئيس وكما جاء في الدستور»، معتبرًا أن ذلك هو التحدي الكبير في الحوار.