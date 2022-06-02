نائبة: الحوار الوطني يعلن ميلاد تجربة سياسية وديمقراطية في مصر

تحدّثت ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن دور القيادة السياسية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ الإعلان عنها، قائلة إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على توضيح الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان في مصر أمام العالم.

مشاركة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني

وأضافت عفيفي لـ«الوطن»، أنّ إطلاق برنامج الحوار الوطني، الذي تشارك فيه جميع أطياف المجتمع سواء من أحزاب سياسية والمجتمع المدني وغيرهم، كفيل بالرد على المزاعم المشبوهة التي يطلقها الخونة الذين عملوا ضد مصر في الخارج.

لجنة العفو الرئاسي

وشددت النائبة، على الدور الذي تلعبه لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تشكيلها مرة أخرى، قائلة: «نتابع جهدهم الملموس في هذا الملف، والباب مفتوح للجميع، للرأي والرأي الآخر، طالما أنّه يصب في صالح الدولة المصرية ولا يمس الأمن العام».

مهام الأكاديمية الوطنية للتدريب في الحوار الوطني

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنّ الطريق إلى الجمهورية الجديدة يبنى يدا بيد، وما يحدث الآن من مخاض لميلاد تجربة سياسية وديمقراطية، لم تشهدها مصر إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مكتسبات اقتصادية واجتماعية من الحوار الوطني

وأكدت عفيفي، أنّ نجاح برنامج الحوار الوطني سيكون له مكتسبات مهمة خلال المرحلة الراهنة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، خاصة الاجتماعي، ما يحقق حالة التنمية التي تستهدفها مصر في استراتجية 2030، متابعة: «لا إقصاء لأحد إلا من تلوثت أيديهم بالدماء، وسعوا للنيل من هذا الوطن».