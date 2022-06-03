الكهرباء: وصلنا لإنتاج هيدروجين أخضر بقيمة 20% من الطاقة المتجددة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ملف الهيدروجين الاخضر من اهم الملفات التي يوليها الرئيس السيسي اهتماما كبيرا، لافتا ان مجال الهيدروجين الأخضر له اهتمام عالمي، ومصر تعمل على دعمه لزيادة الطاقات المتجددة ووصلنا إلى إنتاج 20% من الطاقة المتجحددة بقيمة 10 الالاف ميجا وات.

تزويد خطوط الملاحة العالمية بالوقود الأخضر في مصر

وأوضح حمزة، في تصريحات تلفزيونية، أن توطين صناعة اجهزة التحليل الكهربي المستخدمه في تحليل المياه لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر من أهم ما نعمل عليه حاليا، وكذلك الخطوط الملاحية العالمية المهتمة بالوقود الأخضر سوف تحصل على وقودها من مصر مستقبليا، مشيرا إلى إن هناك قائمة كبيرة من المستثمرين ووكالات التمويل العالمية والعربية، إضافة إلى كم كبير من المهتمين بالمجال مع الشركاء المصريين.

مشروع الأمونيا الخضراء

وأشار حمزة إلى أن مشروع تجريبي لإنتاج الأمونيا الخضراء سينطلق مع انطلاق قمة المناخ التي ستنظمها مصر في شرم الشيخ بنوفمبر المقبل، لافتا إلى أن مصر دائما تضع الاستراتيجية الرئيسية وهو وما تم توقيعه مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية لوضع استراتيجية مصر في السنوات القادمة للهيدروجين الأخضر.

جدير بالذكر أن قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء أعلن نجاح مصر في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة في العام الحالي، إضافة للثقة المتزايدة في سوق الطاقة المصري بعد فوز مشروع بنيان بأسوان بجائزة من البنك الدولي كأحد أفضل مشروعات الطاقة النظيفة.