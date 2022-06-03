اختبار ميزة WhatsApp Desktop الخاصة بالدردشة.. كيف تستفيد منها؟

يشتهر تطبيق WhatsApp بمواصلة اختبار العديد من الميزات الجديدة قبل الإطلاق الرسمي، ومن بينها ميزات تحرير الرسائل النصية الجديدة، من خلال الدردشة.

ميزة دردشة جديدة في واتساب

وبدأت منصة المراسلة واتساب الفورية المملوكة لشركة Meta في اختبار ميزة تصفية WhatsApp Desktop، والميزة متاحة حاليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي، ومن المتوقع أن تصل إلى المزيد من المستخدمين قريبًا، وفقاً لموقع «تريدنج تكنولوجي».

وتختبر الشركة الآن ميزة دردشة جديدة لعميل WhatsApp، هذه الميزة هي حاليًا جزء من الإصدار 2.2221.1 من عميل أجهزة Desktop.

العثور على الدردشات غير المقروءة

تم تصميم هذه الميزة لمساعدة الأشخاص في العثور على الدردشات غير المقروءة على النظام الأساسي وقراءتها، ويوضع فلتر بجوار شريط البحث على WhatsApp beta.

تعمل الميزة مثل أي ميزة أخرى، حيث تتيح للمستخدمين إخفاء جميع الدردشات المقروءة والحصول على الدردشات غير المقروءة في الأعلى.

وليس من الواضح متى سيطرح WhatsApp ميزة الدردشة WhatsApp Desktop، وما إذا كانت الشركة ستطرح شيئًا مشابهًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة أيضًا.

منصة المراسلة الفورية

ستكون الميزة الجديدة إضافة مهمة وعملية لمنصة المراسلة الفورية، وفي الوقت نفسه تختبر منصة المراسلة الفورية أيضًا ميزة أخرى تسمح لأعضاء المجموعة بمشاهدة نتائج التصويت التفصيلية في المجموعة، ومن المتوقع طرحها مع التحديثات المستقبلية، وتشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على هذه الميزة إلى جانب القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي في الدردشات الجماعية.