دعاء الاستغفار من الذنوب.. «اللهم اختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين»

دعاء الاستغفار، من الأدعية التي يبحث عنها المسلمون في شتى بقاع الأرض للتقرب من الله والتوبة، فمن يريد التخلص من المعصية والذنوب عليه أن يبادر بالتوبة والدعاء، حسبما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خطوات التخلص من الذنب، دعاء الاستغفار.

دعاء الاستغفار

وبخصوص دعاء الاستغفار، رغم أنّه لا توجد صيغة محددة للدعاء يرددها المسلم، إلا أنّ هناك مجموعة من الأدعية ترصدها «الوطن» في السطور التالية، والمأخوذة عن الصالحين، ويمكن للمسلم ترديدها طوال اليوم وفي أي وقت، فمن المستحب أن يدعو الشخص بـ«اللهم إنّا نحن الضعفاء إليك، لا حيلة لنا إلا بك، اللهم إنّا بضعف منّا عصيناك، اللهم فاغفر لنا معاصينا، وتب علينا إنّك أنت التوّاب الرحيم».

دعاء الاستغفار قبل النوم

ويمكن ترديد دعاء الاستغفار قبل النوم بصيغة: «اللهم إنّك رحيم توّاب، تحب من عبادك الأوّاب، اللّهم إنّي أتوب إليك جئتك بذنوبي، اللهم فتب عليّ واكتب لي بتوبتي الثواب، وابعد عني العقاب، اللهم استرني فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنّك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنّا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نجّنا من خطايانا واغفر لنا وتب علينا يا غفور يا رحيم».

دعاء الاستغفار من الذنوب

واستكمالا للحديث عن دعاء الاستغفار، يمكن ترديد دعاء الاستغفار من الذنوب بصيغة: «اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيبني إذ إني أرجو منك التوبة من الذنوب، والعفو، والغفران، يا من يسمع ندائي في دجى الليل البهيم أعنّي على ذنوبي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنّي أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله، اللهم وفقني على ترك المعاصي أبدا ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين».